CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi
İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum ve Şırnak ziyaretlerinin ardından özel uçakla İstanbul Havalimanına geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere ilk olarak Erzurum'a gitti, ardından da Şırnak'a geçti. Buradaki planlı programını tamamlayan Kılıçdaroğlu, saat 19.00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanına geldi. Partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, VİP Terminalinde kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.
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