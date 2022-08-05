CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi

05.08.2022 03:51
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum ve Şırnak ziyaretlerinin ardından özel uçakla İstanbul Havalimanına geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum ve Şırnak ziyaretlerinin ardından özel uçakla İstanbul Havalimanına geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere ilk olarak Erzurum'a gitti, ardından da Şırnak'a geçti. Buradaki planlı programını tamamlayan Kılıçdaroğlu, saat 19.00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanına geldi. Partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, VİP Terminalinde kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Erzurum, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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