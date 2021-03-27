CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da İSTON A.Ş Hadımköy Fabrikası ile Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası inşaatını gezdi.

Kılıçdaroğlu, İSTON A.Ş Hadımköy Fabrikasını gezerken, İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, burada incelediği Halk Ekmek için yapılan yeni prefabrik yapıların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Hadımköy Halk Ekmek Ana Fabrika Binası inşaat alanına geldi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, butona basarak temele harç döktü.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni ekmek fabrikası açılmasındaki amacın fırıncılarla rekabet etmek olmadığını, hem esnafın hem halkın kazanmasını istediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Halkın da ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Özellikle yoksulluk envanteri de yapıyor belediye başkanlarımız. Yoksulların ağırlıklı olarak bulunduğu yer İstanbul. Dolayısıyla 1 milyonun üzerinde yoksul hane var. O hanelere ekmek girmesi lazım. O hanelerin ucuz ekmek alması lazım. Görevini yapıyor (İBB Başkanı) görevinde başarılı. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir soru üzerine, kentte üç noktada ekmek imalatı yapıldığını, ihtiyacın artması dolayısıyla imalata hız verdiklerini söyledi.

İnşaat çalışmasının yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını dile getiren İmamoğlu, "2022'nin yılbaşından itibaren İstanbullulara buradan da ekmek üretimine başlamış olacağız." dedi.

Halk Ekmek fabrika inşaatını gezdikten sonra yakındaki bir tatlıcıya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, esnafla sohbet etti. Tezgaha geçerek tatlı kesen İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'na burada tatlı ikram edildi.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan ve Emine Gülizar Emecan ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.