CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu

16.10.2020 19:17
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.

"Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, yetkililerden tesise ve yapımı süren yeni ek ünitelere ilişkin bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Buradaki incelemesinin ardından Kılıçdaroğlu, Hasanpaşa'daki Gazhane'ye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'na, iklim müzesi, tiyatro alanları, atölyeler, kütüphane, kafeterya, sosyal alanların bulunduğu ve son aşamaya gelen projeyi anlattı.

Kılıçdaroğlu, projenin Kadıköy için büyük bir kültür hafızası olacağına inandığını ifade ederek, İstanbul'un her yanında bu tür kültür merkezlerinin hayata geçmesini temenni etti.

Çevredeki binalardan kendisine sevgi gösterisinde bulunanları da selamlayan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde, Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu - Son Dakika

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