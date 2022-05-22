CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı

22.05.2022 00:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla anıtı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada ilgililerden anıtla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra anıta çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu Kılıçdaroğlu Çerkez Anıtı'na Çelenk Bıraktı Kılıçdaroğlu Çerkez Anıtı'na Çelenk Bıraktı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
00:21 Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 00:57:28. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement