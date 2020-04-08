Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul OSB başkanlarıyla görüştü - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul OSB başkanlarıyla görüştü
6 saat önce
CHP Genel Merkezi'nde toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile "Kovid-19" gündemli toplantı gerçekleştirdi.
CHP Genel Merkezi'nde toplantının yapıldığı salon
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile "Kovid-19" gündemli toplantı gerçekleştirdi. Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda, OSB başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantının kapanış konuşmasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:04 Kaynak: AA
Son Dakika İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı