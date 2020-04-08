CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul OSB başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

CHP Genel Merkezi'nde toplantının yapıldığı salon

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile "Kovid-19" gündemli toplantı gerçekleştirdi. Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda, OSB başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantının kapanış konuşmasını yaptı.