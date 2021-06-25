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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de açılış törenlerine katıldı, üreticilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de açılış törenlerine katıldı, üreticilerle bir araya geldi Açıklaması

25.06.2021 17:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de açılış törenlerine katıldı, üreticilerle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle dostlarımızla iktidar olduğumuzda aile hizmetleri sigortasını getireceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle dostlarımızla iktidar olduğumuzda aile hizmetleri sigortasını getireceğiz. Türkiye genelinde CHP'li olsun veya olmasın nerede bir çocuk açsa, nerede bir aile geçim sıkıntısı çekiyorsa onun sorununu çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Çiğli ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yaptırılan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Merkezin girişinde Kılıçdaroğlu'nu karşılayan bir grup çocuk, yaşadıkları Maltepe Mahallesi'ne park yapılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu'na çizdikleri park projesini de gösteren çocuklar, parka İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde hayatını kaybeden Yeşim Emir'in adının verilmesini istedi.

Çocukların ilettiği dosyayı alarak Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye veren Kılıçdaroğlu, ilçe belediyesinin parkı yaparak hizmete sunacağının sözünü verdi.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, merkezin bahçesine zeytin fidanı dikti, yetkililerden bilgi aldı.

Tüm kuşaklardan destek talebi

Kemal Kılıçdaroğlu, açılışın ardından Büyükşehir Belediyesinin 364 otobüsü hizmete alması dolayısıyla Fuar İzmir'de düzenlenen törene katıldı.

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, İzmir programı kapsamında toplam yatırım bedeli 1 milyar liranın üstünde olan 4 açılışa katıldığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesinin tarımdan sanayiye kadar birçok alanda çaba harcadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin en önemli özelliğinin hesap verebilirlik olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, seçim öncesi "CHP'li belediyelere oy vermeyin, yatırım yapmazlar." diyenlerin olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Tam tersi oldu. Onların yaptığı sosyal yardımları 3'e, 4'e katladık. Bu yardımları yaparken de kişinin onurunu koruduk. Onun yoksulluğunu görünür kılmadık. Allah'ın izniyle dostlarımızla iktidar olduğumuzda aile hizmetleri sigortasını getireceğiz. Türkiye genelinde CHP'li olsun veya olmasın nerede bir çocuk açsa, nerede bir aile geçim sıkıntısı çekiyorsa onun sorununu çözeceğiz. Anadolu coğrafyasında yoksulluğu sonlandıracağız. Bizim ülkemizde al bayrağımızın altında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek."

CHP lideri, konuşmasında bütün kuşaklardan destek talebinde bulunarak, "A kuşağından Z kuşağına kadar demokrasiye aşık olan her vatandaş... Geçmişte hangi partiye verdiyse verdi, eyvallah. Ama şimdi hep beraber demokrasiden yana olmalıyız." dedi.

Türkiye'yi çağdaş uygarlığa kavuşturmayı, çağdaş uygarlığı da aşmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nda göreceksiniz ilk 6 ayda çok şey değişecek. Ampulü patlatacağız, güneş yeniden doğacak." diye konuştu.

Fuar katılımcılarıyla buluştu

Kılıçdaroğlu'nun son durağı Fuar İzmir'de düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı oldu.

Fuar katılımcıları ve çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, konuşmasında, TBMM'nin üstüne düşeni yaparak 2006 yılında Tarım Kanunu'nu çıkardığını, yasayla çiftçiye desteğin öngörüldüğünü, ancak hükümetin bu desteği uygulamadığını belirtti.

Salgın döneminde tarımın, beslenmenin, insanı doyurmanın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Tarıma gerekli önem verilmiyor, çiftçiye destek verilmiyor. Yem bile ithal ediliyor. Canlı hayvan, mercimek, nohut ithal ediliyor. İthal edilmeyen hiçbir şey yok. O zaman düşünmeliyiz, neden biz bereketli topraklarımız, güneşimiz, suyumuz varken bunları dışarıdan getiriyoruz?"

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediyelerinin olduğu yerde çiftçilerin zarar etmeyeceğini ve hiçbir çiftçinin avuç açar hale gelmeyeceğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından program basına kapatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Fuar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de açılış törenlerine katıldı, üreticilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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