CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret etti

13.03.2021 09:29
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, ziyarette esnaf ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında esnaftan bazıları, ekonomik olarak zor durumda olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise bu güçlüklerin üstesinden hep birlikte gelinebileceğine işaret etti.

Sohbet sırasında bir esnaf, "Işıkkent- Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e en iyi hizmet eski belediye başkanı İhsan Alyanak yaptı. O rahmetli olduktan sonra İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu iki, beş senelik bir durum değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın. Başkanımız Tunç Soyer'in suçu yok, o yeni geldi." ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf ise Kılıçdaroğlu'na, "Normalde hal sabah 05.00'te açılıyordu. Şimdi birkaç tane marketçinin sevkiyatı sağlaması için gece 00.00'da hal açılıyor. Bunun için yapılacak bir şey var mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu ise eleştirilerinden dolayı esnafa teşekkür etti. Esnafla fotoğraf da çektiren Kılıçdaroğlu'na bir torba portakal hediye edildi.

Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinin ardından İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneğince basına kapalı gerçekleştirilen kahvaltıya katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun hal ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Esnaf, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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