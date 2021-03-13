CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü

13.03.2021 17:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesinin yaptığı imar değişikliğine tepki gösteren vatandaşlarla Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesinin yaptığı imar değişikliğine tepki gösteren vatandaşlarla Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında katıldığı "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı"nın ardından Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, bir süre mahalle muhtarı Özay Dağhan ve mahalle sakinlerinden belirlenen temsilcilerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası vatandaşlara yaptığı açıklamada, "Hiç kimse merak etmesin. Burada yaratılan rantın sahibi sizsiniz. O rantın sahibi siz olduğunuza göre başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere o rantı size teslim edeceğiz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Akın ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Evimi belediyeden aldığım plan proje ile 1,5 yıl önce 2,5 kat olarak yaptırdım. Şimdi emir gelmiş senin evini yıkacağız diyor." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nin palyatif servisinin açılışını yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ve sağlıkçıları simgeleyen resimlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, 6 Mart'ta oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu olmasının ardından yeniden Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun bugün katıldığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temel Atma Töreni'nde bir grup, mahallelerindeki imar planı değişikliklerine tepki göstermişti. Pankart açan grup, Kılıçdaroğlu'nu mahallelerine davet ederek görüşme talep etmişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü

Cumhuriyet Mahallesi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imar değişikliklerine tepkili mahalle sakinleriyle görüştü - Son Dakika


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