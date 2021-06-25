CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de katı atık yönetim tesisi açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Ödemiş'e geçerek ilçe ve büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin açılış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında CHP'li yönetimlerin insanlara kimlik, yaşam tarzı ayrımı yapmadan hizmet verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın, kim olursa olsun herkesi kucaklamak istediklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinin atıkları sanayiye kazandıran, elektrik üreten ve ekonomik değer getiren bir katı atık yönetim tesisini hizmete açtığını kaydeden Kılıçdaroğlu, tesis sayesinde istihdam da yaratılacağını dile getirdi.

CHP'li belediye başkanlarından ihaleleri sosyal medya hesaplarından yayınlamalarını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarından istediğimiz bir şey var. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Çünkü o para sizin paranız değil, milletin parası. İhalelerinizi Facebook'tan yayınlayacaksınız, herkes görecek. İhale de öyle göstermelik olmayacak. 'Birisini çağırayım, birine vereyim. Aradan aldığım parayı cebime koyayım' olmayacak. Bizim düzen hakça bir düzen, ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen. Böyle öğrendik, böyle götüreceğiz."

İhtiyaç sahibi ailelere hizmet

CHP'li yönetimlerde tek pozitif ayırımın ise fakir mahallelere uygulanabileceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere daha fazla hizmet götürülmesi gerektiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin geleneklerinde halka hesap vermenin bulunduğuna değinerek, "Harcadığımız her kuruşun hesabını millete veririz ama ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaparken onları teşhir etmeyiz. Bu amaçla, bu felsefeyle hareket eder ve her kuruşun hesabını vermenin onurunu yaşarız." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde adaleti sağlayacağını, iktidar yolunda en büyük desteklerinin ise halk olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere "Martın sonu bahar" sloganıyla hazırlandıklarını hatırlatarak, "Şimdi de 'Ampul patlayacak ve güneş doğacak, bu ülkede her şey aydınlık olacak' diyoruz. Bu ülkede siyaset de ahlaklı olacak, bütün bunların altyapısını oluşturuyoruz. Hiç meraklanmayın, her şeyin yeri, zaman gelince hesabını soracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ile Türkiye'ye demokrasi getireceklerini söyleyerek, hiç kimsenin tweet attığı için hapse girmeyeceğini aktardı.

Tesisin özellikleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm atığın ham madde, enerji ve gübreye dönüşeceği tesiste modern bir laboratuvar da olduğunu anlattı.

Tesisin İzmir için geri dönüşüm vizyonunun en önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Soyer, İzmir'de çok yakın zamana kadar çöplerin neredeyse hiç ayrıştırma yapılmadan depolama tesisine gittiğini, atık yönetiminin tek odaklı olmaktan 4 odaklı bir sisteme dönüşmesiyle şehrin geri dönüşüm planının ilk adımını attıklarını kaydetti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise ilçenin dağlarında çiçek, ovalarında bereket açtığını belirterek, bu güzel topraklarla övünmenin yetmediğini, övünmeyi hak etmek için çiftçiye sahip çıkılması, su kaynaklarının ve doğanın korunması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmalardan sonra tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Törenin ardından diğer programları için İzmir'e hareket eden Kılıçdaroğlu, yol üstündeki bazı kahvehanelerde mola vererek vatandaşlarla sohbet etti.