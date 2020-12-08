CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti

08.12.2020 14:11
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan ve simge isimler haline gelen Ayda ve Elif bebekleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan ve simge isimler haline gelen Ayda ve Elif bebekleri ziyaret etti.

İzmir programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Uzundere Konutlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve ailesinin Bayraklı'daki evlerine geçti.

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve babası Uğur Gezgin ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, yine enkazdan kurtarılan annesi Fidan Gezgin ve ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile Bornova'daki evlerinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve bazı partililer eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti - Son Dakika


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