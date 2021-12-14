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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

14.12.2021 17:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de büyük metropollerin kırsaldan büyük ölçüde göç aldığını belirterek, "Dolayısıyla kırsal kültürüyle kent kültürü arasında barışık bir dönem yaratmamız lazım.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de büyük metropollerin kırsaldan büyük ölçüde göç aldığını belirterek, "Dolayısıyla kırsal kültürüyle kent kültürü arasında barışık bir dönem yaratmamız lazım. O kültürü alıp kent kültürüyle harmanlamak ve kentin kültürünü kırsal kültürle kavga etmeden barıştırmak belediye başkanlarımızın görevi tabii. Bunu yapacaklar." dedi.

Alan Kadıköy'de düzenlenen Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Kılıçdaroğlu, geçmişte Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Ama önemli olan şu, yeni anlayışın belediyeler arasında ayrım yapmaksızın, bütün İstanbullulara hizmet eden bir anlayışın egemen olmasıdır. Aramızda bizim genel başkanımız da var Sayın Hikmet Çetin. Biz feyzi onlardan aldık. Eski genel başkanlarımızdan aldık. Vatandaşlar arasında ayrım yapmamayı, herkesi kucaklamayı, kişinin inancı, kişinin kimliği, kişinin yaşam tarzını siyasete malzeme etmemeyi onlardan öğrendik ve biz bu geleneği de sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un 39 ilçesinin de Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Beylikdüzü gibi olabilmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde hizmet verirken doğanın nasıl değiştiğini, vatandaşla doğanın nasıl kucaklaştığını, yeşilin, parkların ne kadar değerli olduğunu, aslında bir beton ormanı değil, betonla yeşilin bir arada bulunduğunu ve ama barışık olduğunu gösterdiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla şimdi daha büyük bir sorumluluk aldı. İstanbul'un devasa sorunlarını inşallah çözecek. Buna inanıyorum. Engeller var evet, Sayın Başkan engellerden söz etti. Tabii gönül, siyasal iktidarın bizim anlayışımızda, belediye başkanları arasında ayrım yapmadan, kente hizmet eden belediye başkanının önündeki engelleri kaldırmasını ister. Yani bu anlayışla yola çıkabilirsek emin olun çok şey değişir. Ama ben şunu da gururla görüyorum, belediye başkanlarımız önlerine konulan engelleri şikayet konusu yapmadan aşıyorlar. Halkla kucaklaşıyorlar. Bu son derece değerli bir olay." değerlendirmesini yaptı.

Kentli olmanın kolay bir şey olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de sadece İstanbul değil, büyük metropoller, kırsaldan büyük ölçüde göç aldılar. Dolayısıyla kırsal kültürüyle kent kültürü arasında barışık bir dönem yaratmamız lazım. O kültürü alıp kent kültürüyle harmanlamak ve kentin kültürünü kırsal kültürle kavga etmeden barıştırmak belediye başkanlarımızın görevi tabii. Bunu yapacaklar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kent kültürünün kendine özgü kuralları olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentli sinemaya, tiyatroya gitmek ister. Kentli bir beton ormanı arasında değil, parklar içinde, yeşillikler içinde yaşamak ister, spor yapmak ister, sabah kahvaltı yaparken gazete okumak ister. Aynı zamanda kentli olmak bir kültürel derinlik de ister. Zaman içinde o kültürel derinlik de olur. Elbette ki Kadıköy'de yaşayan insanlar sinemayı, tiyatroyu, resimlerin sergilendiği alanları görmek ister. Bu da kentte olmanın bir başka gücü aslında. Artık dünya, yumuşak güçle, yani sanatla, kültürle dünyaya egemen olmak istiyor. Kendi sanatını ve kültürünü dünyanın her tarafına taşımak istiyor. Düşünün, çok önemli bir ressamınızın resmi eğer dünyanın her tarafında konuşuluyorsa, konuşulan aslında bir Türk ressamın yaptığı resimdir. Eğer onun bir romanı yayınlanıyorsa, onun bir öyküsü veya bir sineması dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanıyor, gösteriliyor veya binlerce kişi gidip onu izleyebiliyorsa, aslında o Türkiye'nin gücünü gösterir. Siyasal iktidar bunun ne kadar farkında? Emin olun hiç farkında bile değil. Yumuşak gücün, kültürün ne olduğunu, sinemanın, tiyatronun, öykünün, karikatürün ne olduğunu bile aslında yeteri kadar kavramış değil. Ama bunları hep birlikte aşacağız. Asla umutsuz olmadım, yine de olmayacağım. Hakkı, hukuku ve adaleti gerçekten de 7'den 70'e kadar içimize sindirdiğimiz zaman, o zaman kendi içinde barışık bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız."

"Kadıköy'de yatırımlarımızı çok hızlı ele aldık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplumu bir arada üreten, üretimden eşit bir biçimde faydalanan bir şekle dönüştürmenin herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Kadıköy Belediyesinin dört ana başlıkta hayata geçirdiği hizmetlerini paylaştığını dile getiren İmamoğlu, İstanbul'da geçmişten bugüne yapılan hizmetler noktasında iktidar partisine mensup olmayan ilçelerin sıranın en sonunda yer aldığını söyledi.

İmamoğlu, Kadıköy'de yatırımları çok hızlı ele aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü gerçekten burası büyükşehir açısından ihmal edilmiş bir alandı. Özellikle İSKİ'nin kangren olmuş noktalara hızlıca girmesi, pandeminin de bize zor koşullarına rağmen yardım etmesiyle burada içme suyu şebekesinden atık su şebekesi ve dere ıslahlarına varıncaya kadar binlerce metrelik hizmetlerimizi yaptık. Bunların tabii en taçlanan projesi Kurbağalıdere diyebilirim. Gerçekten Kurbağalıdere şu anda İstanbullular için gidip görülmesi gereken bir yer. Daha önce yanından geçilmemesi gereken bir yerdi. Şimdi gidip görülmesi gereken hatta etkinliklerin yapıldığı bir yere dönüştü. Aynı zamanda Kadıköy Meydanı'ndaki su taşkınlarını sona erdirecek altyapı çalışmalarımızı bitirdik."

İmamoğlu, konuşmasını, kentte yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi vererek tamamladı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da toplu açılış töreniyle hizmete alınan projelere ilişkin sunum yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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