Üye Girişi
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

12.08.2021 17:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sığınmacıların deposu haline getirilemeyeceğini belirterek, "Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sığınmacıların deposu haline getirilemeyeceğini belirterek, "Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım." dedi.

Kanaat önderleriyle buluşma toplantısının ardından tarihi Peynirciler Çarşısı'ndaki esnafa ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, iş yeri sahipleriyle sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra beraberindekilerle Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na geçen Kılıçdaroğlu, burada yetkililerle görüşerek bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapısında bir hareketliliğin olmadığını söyledi.

Gümrük yetkilileriyle görüştüklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Hareketliliğin olmamasının İran tarafından kaynaklandığını, İran'ın kimseyi göndermediğini, gerekçe olarak da pandemiyi gösterdiğini söylediler. Pandeminin yaygın olması dolayısıyla güvenlik açısından İranlıların Türkiye'ye gelmesinin uygun olmadığını bizim yetkililere ifade etmişler. Biz söylenenlere itibar etmek zorundayız." diye konuştu.

"Başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz"

Kapıdaki görevlilere Afgan mültecilerin, göçmenlerin, sığınmacıların veya turistlerin gelip gelmediğini de sorduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de karşılaştığımız tablonun burada yaşanmadığını, buradan geçen herkesin kontrolden geçtiğini ve dolayısıyla yoğun olarak kitleler halinde Afganların sınır kapısını kullanmadıklarını ifade ettiler. 'Sınır karakolları var mı?' dedim. İki tepede sınır karakollarını gösterdiler. Karakollar arasında güvenlik kameralarının olduğunu da ifade ettiler. Şimdi merak ettiğim nokta şu. Sayın Erdoğan sınırlarımız için 'Yol geçen hanı değildir.' demişti. Güzel. Hiçbir ülke kendi sınırlarının yol geçen hanı olmasını istemez. Peki merak ediyorum. 1 milyona yakın Afgan göçmen hangi sınır kapısından geçerek Türkiye'ye geldi? Kameralar birbirini görüyorsa, bütün sınır boyunca 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi, nasıl geçti, hangi araçlarla geldi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez. Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım. Türkiye'ye gelenler genç insanlar. Yanlarında kadın, yaşlılar yok. Dolayısıyla bunların birer sığınmacı olmanın ötesinde başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz. Bunun önlenmesi lazım."

Sınırdan geçecek her kişiyi saptamanın mümkün olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir kişiyi bile tespit etmek mümkünken binlerce kişi sınırı nasıl geçiyor ve kimse görmüyor? Siyasi irade buna izin vermediği takdirde böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değil. Demek ki siyasi irade buna izin veriyor. Nedeni de para. Amerikalılar para verecek ve biz de binlerce, yüz binlerce Afganlıyı kendi topraklarımızda barındıracağız, koruyacağız. Aklın, mantığın alacağı bir şey değil. Bunu bütün vatandaşlarımın, sevgili halkımın bilmesini isterim. Bu tablo bizim için hoş bir tablo değil ve gelecek açısından da parlak bir tablo değil." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, incelemelerin ardından sınır kapısından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu, Mülteci, Kapıköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü 17:49 Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı 17:26 Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi 17:14 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor 17:01 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada 16:36 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi 16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak 16:07 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar 15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler fikir ayrılığına düştü MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler fikir ayrılığına düştü         
17:51
Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış         
17:34
Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı         
17:23
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi         
17:05
Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum         
16:57
Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında         
16:23
Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti         
16:10
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı         
15:54
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor         
15:27
Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi         
15:19
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı         
15:12
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 18:09:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement