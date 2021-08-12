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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda

12.08.2021 18:59
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda -CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacı kampı olamaz" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan göçmenlere karşı olduklarını ifade ederek,...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda

-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacı kampı olamaz"

VAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan göçmenlere karşı olduklarını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez. Eğer buraya birileri gelecekse, bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van ile İran'ı birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Gümrük kapısında yetkililere kaçak göçmen geçişleriyle ilgili soru soran Kılıçdaroğlu, burada yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Sınır kapısında görevli yetkililerle yaptıkları görüşmede hareketliliğin olmamasının İran tarafından kaynaklandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sizlerin de tanık olduğunuz gibi burada herhangi bir hareketlilik yok. Gümrük yetkilileri, odalar ve borsalar birliği yetkilileri buradalar. Hareketliliğin olmamasının İran tarafından kaynaklandığını ve İran'ın izin vermediğini bize söylediler. Gerekçe olarak da pandemiyi gösterdiklerini söylediler. Güvenlik açısından İranlıların Türkiye'ye gelmesinin uygun olmadığını, ifade etmişler. Tabi biz söylenenlere itibar etmek zorundayız. Kendilerine ayrıca Afgan mültecilerin veya göçmenlerin, sığınmacıların, turistlerin gelip gelmediğini sordum. Türkiye'de karşılaştığımız tablonun, buradan kaynaklanmadığını, herkesin pasaportlu olduğunu, pasaport kontrolünden geçtiğini dolayısıyla yoğun olarak kitleler halinde Afganistanlıların sınır kapısını kullanmadıklarını söylediler. 'Peki, sınır karakolları var mı?' dedim. Bize sınır karakollarını gösterdiler. Karakollar arasında güvenlik kameralarının olduğunu da ifade ettiler" dedi.

"1 milyon Afgan ülkemize hangi araçlarla ve nasıl geldi?"

Açıklamalarında 1 milyona yakın Afgan'ın Türkiye'ye nasıl giriş yaptığı konusunda yetkililerden açıklama beklediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırlarımız için yolgeçen hanı değil, demişti. Güzel. Hiçbir sınır, hiçbir ülke, sınırların yolgeçen hanı olmasını istemez. Peki, ben merak ediyorum. 1 milyona yakın Afgan göçmen, sınır kapısından geçerek Türkiye'ye geldi? Karakollar birbirini görüyorsa, kameralar birbirini görüyorsa, 1 milyon Afgan ülkemize, hangi araçlarla ve nasıl geldi? 2 bin 400 kilometrelik İran sınırını nasıl geçtiler? Bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda ABD yetkililerinin yaptığı açıklamalardan biz bunu öğreniyoruz. Afgan mültecilerin Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'de konuşlanacağını, burada tutulacağını, buradaki hükümet yetkilileri ile görüştüklerini ve görüşmelerin gizil tutulduğunu, bütün bunların ayrıntılarını verdi" diye konuştu.

"Türkiye sığınmacı kampı olamaz"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sığınmacı kampı olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez. Eğer buraya birileri gelecekse, bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım. Öyle anlaşılıyor ki; hükümet ABD ile yapmış olduğu gizli anlaşmalar dolayısıyla sığınmacıları başka yollardan, başka yöntemlerle Türkiye'ye getirmektedir. Türkiye'ye gelenler genç insanlar 20, 25, 30, 35 yaşında insanlar. Yanlarında kadın, yaşlılar yok. Dolayısıyla bunlar birer sığınmacı olmanın ötesinde başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, öyle anlıyoruz. Bunun önlenmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

Ülkede garip bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Genç Afganlar hayatlarını kurtarmak için veya başka gerekçelerle Türkiye'ye geliyorlar. Ama bizim genç insanlarımız asker olarak Afganistan'a gidiyorlar. Onlar buraya yaşamak için geliyorlar. Bizim askerlerimiz de oraya ölmek için gidiyor. ya böyle garip bir tablo olabilir mi? Bunun bir mantığı olabilir mi? Bu konuda yetkililerin çıkıp açıklama yapması lazım. Açık ve net bunu ifade ediyorum. Sınırdan geçecek her kişiyi kameralarla saptamak mümkün. Bir kişiyi bile saptamak mümkünken binlerce kişi nasıl geçiyor da, kimse görmüyor. Sınırlarımız yolgeçen hanı değilse, nasıl oluyor da bunlar yolgeçen hanı oluyor? Siyasi irade buna izin vermediği takdirde böyle bir tabloyla bizim karşılaşmamız mümkün değil. Demek ki siyasi irade buna izin veriyor. Amerikalılar para verecek ve biz de binlerce, yüz binlerce Afganlıyı kendi topraklarımızda barındıracağız, koruyacağız. Bunu bütün vatandaşlarımın, sevgili halkımın bilmesini isterim. Bu tablo bizim için hoş bir tablo değil ve gelecek açısından da parlak bir tablo değil" şeklinde konuştu.

Gümrük kapısında yapılan açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu Van'dan ayrılmak üzere hava limanına doğru hareket etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda - Son Dakika


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