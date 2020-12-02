Kılıçdaroğlu: "Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı"

02.12.2020 14:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de muhtarların örgütlenmesiyle ilgili "Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması lazım. Çok parçalı bir yapı var muhtarların örgütlenmesinde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de muhtarların örgütlenmesiyle ilgili "Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması lazım. Çok parçalı bir yapı var muhtarların örgütlenmesinde. Türkiye Muhtarlar Birliğinin merkezinin Ankara'da olması lazım. Nasıl Türkiye Belediyeler Birliği varsa, Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de bir otelde muhtarlarla buluştuğu toplantıda, muhtarların bulundukları bölgelerin kanaat önderleri olduğunu, sorunları herkesten daha iyi bildiklerini söyledi.

Kimsenin muhtarlara demokrasi dersi veremeyeceğini anlatan Kılıçdaroğlu, Anadolu'da ilk seçimlerin 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimleriyle yapıldığını aktardı.

Siyaset kurumunun muhtarlara gerekli önemi vermediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı aylık alıyor, muhtar da seçimle geldi. Neden onunki ödenek de aylık olmuyor? Kim muhtarlara aylık vereceğim diyorsa oyunuzu ona verin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 82 değişik kanunda 354 maddede "muhtar" adı geçtiğine değinerek, bağımsız, tutarlı bir muhtarlık kanunu olması gerektiğini, bununla ilgili çalışma yaptıklarını ifade etti.

Seçimlerde birleşik oy pusulası olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, muhtarların seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanmadığını dile getirdi.

Çoğu bölgede muhtarların derme çatma yerlerde işlerini yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bütün muhtarların ortak talepleri ile çalıştıkları yerlerin iyileştirilmesi gerekliliğine değindi.

Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların bütçesi olması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Kaynak var. Emlak vergisi payının düşük bir miktarı muhtarlara verilebilir. Kamu görevinde 27,5 yıl devlette çalıştım. Bu süre, çok az bir dönemi hariç Maliye Bakanlığında geçti. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl yapılır? Bütçeniz olmalı. Bu, sorumluluk gerektirir aynı zamanda denetim de olmalı. Sosyal yardımların dağıtılması bir diğer konu. Bunu en iyi bilen kişi muhtarlar ve bakkallardır. Sosyal yardımı muhtar aracılığıyla yaparsan o yardım amacına ulaşmış olur."

"Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı"

Demokrasinin güçlenmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması lazım. Çok parçalı bir yapı var muhtarların örgütlenmesinde. Türkiye Muhtarlar Birliğinin merkezinin Ankara'da olması lazım. Nasıl Türkiye Belediyeler Birliği varsa Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı. Siyaset kurumu muhtarlığı gerçek anlamda muhtarlık olarak görmek istiyorsa kanaat önderi olarak algılamak istiyorsa bunu yapmak zorunda. Benim sizden isteğim, siyasi görüşleriniz farklı olabilir, hepsine saygılıyım, 'benim saydığım 11 madde hangi siyasi parti parlamentoda görüşülürken el kaldırır, destek verirse oyum onun arkasında' dersiniz. Yapmayana 'oy vermeyiz' demeniz lazım. Bu söylediklerim devlet bütçesine çok büyük bir yük getirmez. Bu söylediklerim muhtarların bir kurum olarak öne çıkması için önemli."

Türkiye'nin birinci sınıf demokrasiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kimsenin düşüncesinden dolayı suçlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset ve ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmemiz lazım. Vatandaşına hesap vermekten korkmayan bir siyaset. Kul hakkına saygı gösteren bir siyaset lazım." dedi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na el dokuma Yahyalı halısı hediye edildi.

Toplantı basına kapalı devam etti.

(Bitti)

Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı
Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı
Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı
Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı

Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri, Türkiye, Muhtar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı' - Son Dakika


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