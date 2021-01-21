CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de gazetecilerin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de gazetecilerin sorularını cevapladı Açıklaması

21.01.2021 17:55
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de gazetecilerin sorularını cevapladı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın erken seçim beklediğini öne sürerek, "Bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın erken seçim beklediğini öne sürerek, "Bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor. Herkes sandığı bekliyor. 'Sandığı koyun önümüze' diyorlar. 'Yeter' diyorlar." dedi.

Kırşehir programı kapsamında Ankara Caddesi ve Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, Abdal kahvehanesinde mahalli sanatçılarla sohbet etti. Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçılar, davul zurna eşliğinde seslendirdikleri türkülerle sorunlarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Ahi Külliyesi yanındaki Halk Çadırı'nda esnaf ve çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi.

Esnaf ve çiftçi temsilcileri, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu ile ilgili kararını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu karar iki açıdan önemli. Birincisi adaleti sağlaması, bir haksızlığı gidermesi açısından önemli. İkincisi ise bozulan adalet düzeninin tekrar inşası için umarım kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Bu açıdan önemli. Çünkü devletin adalet üzerine, yargı üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Eğer adalet, yargı sistemi bozulursa vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse bu temelde büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oluyor."

Başka gazetecinin, "(İçişleri Bakanı) Süleyman Soylu, annesiyle paylaştığı fotoğrafın altına hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi, Adalet Bakanı Gül de 'İşleyişi beğenmeyen itiraz hakkını kullanır ancak kimse yargıya parmak sallayamaz' dedi. Hazır yargı reformu da gündemdeyken bu konu hakkında neler söylersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sorunlu alanlardan birisinin de yargı olduğunu söyledi.

İktidarın yargıya müdahale ettiğini ve talimat verdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yargıya özellikle iktidarın müdahale ettiğini, talimat verdiğini, o talimat çerçevesinde karar aldırttığını biliyoruz ama hükümetten iki ayrı bakanın bu konuda bir tartışma zemini yaratmaları bu hükümetin Türkiye'yi nasıl yönetemediğinin de açık bir göstergesidir. Türkiye artık yönetilmiyor. AK Parti hükümeti, Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye savruluyor. Her alanda sorunumuz var. Az önce sorun yaşayan esnafla servisçiyle üniversite öğrencileriyle üniversite mezunu işsiz üç kardeşle görüştüm. Bütün bunların hepsi toplumun önünde ciddi bir sorun olarak bekliyor. Bana söyler misiniz, devleti yönetenler, benim dışımda bu sorunlarla uğraşıyorlar mı? Benimle uğraşıyorlar. Benimle ne uğraşıyorsun, işsizlikle yoksullukla uğraş. Esnafın, sanayicinin derdini çöz. Evlere temizliğe giden öğrenciler var, o sorunu çöz."

Bunların gerçek gündemler olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

"Çıkmışlar tartışmalar, şunlar bunlar... Bunlar Türkiye'nin gündeminde olur olmaz, bu başka bir şey ama bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor. Herkes sandığı bekliyor. 'Sandığı koyun önümüze.' diyorlar. 'Yeter.' diyorlar. Erdoğan çıkıp bir esnafla bir çiftçi ile emekli ile üniversiteyi bitirmiş bir işsizle konuşuyor mu, derdini soruyor mu, evlere temizliğe giden üniversite mezunlarını biliyor mu, görüyor mu? 'Ben iş istiyorum, başka bir şey istemiyorum.' diyor. 'Dilenmek istemiyorum.' diyor. 'Bana iş lazım.' diyor. Nerede bu devlet? Saray devleti var, sosyal devlet yok. Halkın gündemi ayrı, sarayın gündemi ayrı."

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim tarihi verdiğini, kendilerinin bir tarihinin olup olmadığını" soran gazeteciye Kılıçdaroğlu, herhangi bir tahmininin olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, başka bir gazetecinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın göreve gelmesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanacağının iddia edildiğini söylemesi üzerine, daha ortada netliğin bulunmadığını, tabloyu ve açıklamaları gördükten sonra bir değerlendirme yapılabileceğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ama ben Türkiye'nin bütün ülkelerle barış içinde yaşamasını isterim. Türkiye'nin kendi demokrasisini geliştirmesini isterim. 'Türkiye'de demokrasi vardır' algısının bütün dünyaya yerleşmesini isterim. Türkiye bir baskı ve otoriter rejim içinde. Bu otoriter rejimden Türkiye'nin kurtulması lazım. Efendim, falan kişi eleştirdi, yakala hapse at. Ne yapsın bu adam, derdini de mi anlatamayacak? Derdini anlattı diye adamı yakalayıp hapse mi atarsınız, tutuklar mısınız?"

Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir, Türkiye, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de gazetecilerin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi Sivasspor gole çok yaklaştı! Fenerbahçeli Altay kalesinde devleşti Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak         
18:47
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti         
18:01
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti         
17:48
"Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak         
17:26
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! "Yapma" demesine rağmen öpücüklere boğdu         
16:40
Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti         
16:23
Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı         
15:24
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 19:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de gazetecilerin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei