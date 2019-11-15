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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:10 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
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