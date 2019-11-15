Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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