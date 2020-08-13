CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'de toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'de toplu açılış törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın koltukları dahi icra yoluyla altlarından alındı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'de toplu açılış törenine katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın koltukları dahi icra yoluyla altlarından alındı. Sandı ki gücü koltuk veriyor. Unutmasınlar, gücü veren koltuk değil, gücü veren milletin kendisidir. Gücü milletten alıyoruz biz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Alanı otoparkında düzenlenen İzmit Belediyesi Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptıklarını izlediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, milleti, ülkeyi, vatanı, bayrağı düşündüklerini vurgulayarak, "Farklı düşünsek bile bu topraklarda bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunu yapabilirsek siyasetçi olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz." diye konuştu.

Kavgadan bir şey çıkmadığını, kavgadan hiç kimsenin karlı çıkmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu memleketin huzura, barışa, her vatandaşın düşüncesini özgürce ifade etmesine, demokrasiye ihtiyacı olduğunu savundu.

"Bu memleket 83 milyonun ortak paydası"

Kılıçdaroğlu, bu memleketin, 83 milyonunun ortak paydası olduğuna ve birlikte yaşadıklarına işaret ederek, "Gerginlik yarattılar mı yarattılar, kavga yarattılar mı yarattılar. Linç girişiminde bile bulundular ama ben bu millete bir söz verdim. Sözümün arkasında duracağım. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadeleyi sonunu kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'na değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Belediye Başkanımız şunu söyledi, 'Millet İttifakı'nın derdi millettir.' dedi. Evet, bizim derdimiz millettir. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşadığı bir milleti oluşturmak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Aynı şekilde 'Makam ve saltanat meraklısı değiliz.' dedi. Sayın Başkan; makam ve saltanat meraklısı olanlar, ülkenin çıkarlarını değil, kendilerinin ve ailelerinin çıkarlarını gözetirler. Millet İttifakı'nın hiçbir ferdinde makam ve yeri ne olursa olsun, makam ve saltanat merakı yoktur. Belediye başkanlarımızın koltukları dahi, icra yoluyla altlarından alındı. Sandı ki gücü koltuk veriyor. Unutmasınlar, gücü veren koltuk değil, gücü veren milletin kendisidir. Gücü milletten alıyoruz biz."

Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesinin güzel hizmetleri olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye başkanlarına verdiği tavsiyeleri anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçildiğiniz andan itibaren göğsünüzdeki CHP rozetini çıkaracaksınız. Oraya Türk bayrağı rozeti takarsınız veya bulunduğunuz kentin, belediyenin arması varsa onu takarsınız. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. A partisi, B partisi, C partisi değil, herkesi kucaklayacaksınız. Ayrıca şunu söyledim, hizmete önce o kentin yoksul semtlerinden başlayacaksınız, oraları kucaklayacaksınız. O insanlar ihmal edildi, o insanları yanınıza alacaksınız. Beraber yürüyeceksiniz, o insanlara hizmet götüreceksiniz diye düşüncelerimi ifade ettim."

Kılıçdaroğlu, engellemelerin yapılmadığını savunarak, "Ama şunu söyledim, hiçbir belediye başkanı asla şikayet etmeyecek. Engelleri aşmasını bileceğiz. Engelleri aşacağız, halka hizmeti mutlaka ama mutlaka götüreceğiz." dedi.

Belediye başkanlarından ihalelerin şeffaf yapılmasını istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, her yerde örnek olacaklarını ve kul hakkına saygı duymaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kılıçdaroğlu ve törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Kocaelispor forması ve atkısı hediye etti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu, Akşener ve Hürriyet ile davetliler, açılış kurdelesini kesti, Ambarlı Mahallesi Tepeköy Camisi inşaatının temel atma butonuna bastı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 21:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'de toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika
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