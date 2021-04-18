CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Köy Enstitüleri'nin 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 81. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Köy Enstitüleri'nin, bir aydınlanma mucizesi olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, kutlama mesajında, "Köy Enstitüleri'nin 81. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Aklın ve bilimin ışığında öğretmenlerimizle ülkemizi aydınlık yarınlara yeniden taşıyacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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