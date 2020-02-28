CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde KRT televizyonunda canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, program çıkışı parti genel merkezine geçti.

Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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