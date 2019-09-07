Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'na geldi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'na geldi

51 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük Aydın ziyaretinin son durağı olan Kuşadası'na geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'na geldi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük Aydın ziyaretinin son durağı olan Kuşadası'na geldi.


Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu belediyenin girişinde kalabalık bir vatandaş topluluğu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu karşıladı. Belediye binasına girişte vatandaşlarla ve kurtuluş günü nedeniyle gösteri yapan efe gruplarıyla selamlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.


Alkışlarla belediye binasına giren Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde Kuşadası Belediye Başkanlığı'na seçilen Ömer Günel'in genç ve hukukçu kimliğiyle kısa sürede başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, "Ömer Başkana başarılı ve özellikle Büyükşehir belediyesi ve tüm kurumlarla uyumlu çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Halkımızın da desteğiyle daha önemli hizmet ve yatırımlara imza atacağına inanıyorum" dedi.


Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında Başkan Ömer Günel tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kuşadası'nın özel zeytinyağı ile yöresel ürünler hediye edildi. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, belediye önünde vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:13 Kaynak: İHA
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