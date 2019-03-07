Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kuşadası'nda

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kuşadası'nda

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın mitinginin ardından Kuşadası'na geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kuşadası'nda, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın mitinginin ardından Kuşadası'na geldi.

Kuşadası bir otelde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, CHP Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası Mehmet Gürbilek ile bir araya gelen ve yemek yiyen Kılıçdaroğlu, ayrıca basına kapalı bir de toplantı yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesine geçti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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