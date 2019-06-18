Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

23 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:58 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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