CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:58 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi
bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."
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