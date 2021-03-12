Kılıçdaroğlu Manisa Organize Sanayi Bölgesinde - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Manisa Organize Sanayi Bölgesinde
12.03.2021 13:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa Organize Sanayi Bölgesine gelişi ve karşılanması Toplantı salonundan genel görüntüler Hediye takdimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi MANİSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa Organize Sanayi Bölgesine gelişi ve karşılanması
Toplantı salonundan genel görüntüler
Hediye takdimi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi MANİSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerle toplantı gerçekleştirdi.
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