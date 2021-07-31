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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması

31.07.2021 00:34
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmadığını, tüm sorunların akılcı politikalarla çözülebileceğini belirterek, "Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemeyeceğiz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmadığını, tüm sorunların akılcı politikalarla çözülebileceğini belirterek, "Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemeyeceğiz?" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki incelemelerinin ardından Muğla'ya gelen Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, orman yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, yangının çıktığı andan itibaren gözlerine uyku girmediğini, sorunu çözmek zorunda olduğunu, Marmaris'e karşı sorumluğu bulunduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de çabalarını sürdürdüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir başka gerçeğimiz daha ortaya çıktı. Onu da bütün Türkiye'nin bilmesini isterim. Nerede bir sorunla karşılaşsa bir belediye başkanımız, büyük bir iş birliği, dayanışma içinde belediye başkanlarımız bir araya geliyor. Sorunun çözümüne katkıda bulunuyorlar. Bu konuda CHP'nin Genel Başkanı olarak benim talimat vermem söz konusu değil. Çünkü bizim belediye başkanlarımız liyakatlidir, bilgilidir, birikimlidir, sorunu görür ve soruna kilitlenir, nasıl çözüleceği konusunda çaba harcar. Ben sadece yangın çıktığı saatten bu yana belediye başkanlarımızı arıyorum, durum hakkında bilgi istiyorum. Bu, şunu gösteriyor. Gerçekten var olan sistem siyasal iktidarın merkezden olayı yönetmesini mümkün kılmıyor. Çünkü talimat bekliyorlar. Bir kişiden talimat gelecek ki sorunlar çözülsün. Eğer bir ülkenin yönetimini bir kişinin talimatına bağlarsanız, bu sorun çözülmez."

Kılıçdaroğlu, liyakatli, bilgili, soruna odaklanan ve sorunu çözecek insanların kamu yönetiminde görev alması gerektiğini belirtti.

Belediye başkanlarının bu felsefeyle hareket ederek sorunlara kilitlenmeye çalıştığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin orman yangınlarıyla ilgili yaptığı çalıştayın kitapçığını göstererek, çalıştayların önemine işaret etti.

"Yangınları hepimiz büyük bir hüzünle izliyoruz"

Orman yangınlarının yeni karşılaşılan bir durum olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kendimi bildim bileli belirli dönemlerde hatta yaz aylarında giderek sıklaşan orman yangınlarımız olur. Bir iktidarın yapması gereken nedir? Orman yangınları her yıl oluyorsa ve bizim ciğerlerimiz yanıyorsa bununla ilgili çözümler üretmektir. Kim yapacak bunu, elbette ülkeyi yöneten siyasi otorite yapacak. O siyasi otorite bu görevi yapmıyor. Bu görevi Büyükşehir Belediye Başkanımız yapıyor, 'Ormanlarımızı korumak görev değil, sorumluluktur, orman yangınları çalıştayı' yapıyor. Siz hiç Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarını önlemek için bir çalıştay yaptığını duydunuz mu? Bir önlem alınması gerektiğini duydunuz mu? Bu önlemin nasıl olması gerektiğini duydunuz mu? Yapmıyorlar, yangın çıktıktan sonra sanki yeni bir olay olmuş ve 'Biz bu yeni olay karşısında nasıl önlem alabiliriz?' diye düşünüyorlar. Her yıl tekrarlanan olaylar. Yangın var evet, ormanlar yanıyor, ormanlardaki diğer canlılar yanıyor evet. Hepimiz büyük bir hüzünle izliyoruz. Belediye başkanlarımızın gözüne uyku girmiyor ama yeterli ekipman yok. İktidar sahiplerinin söylemleri birbiriyle çelişiyor. Birisi diyor 'Uçağımız yok.', öbürü diyor 'Yangın söndürecek uçak bizim envanterimizde yok.' Bir başkası çıkıyor, 'Uçağımız var ama yetersiz.' Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla var olan sorunun çözümü sistemin değişikliğine bağlıdır. Sistemi değiştireceğiz, bu anlayışı da değiştireceğiz. Liyakatli insanların ülkeyi yönetmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Ben gösteriyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin tek tek aynı çabayı göstermesini isterim."

Kılıçdaroğlu, 2002'de Türkiye'de 176 ayrı yerde yangın olduğunu, THK'nin uçakları sayesinde çoğu kişinin haberi olmadan yangınların söndürüldüğünü söyledi.

Eskiden keşif uçaklarının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Şimdi yedi, sekiz, on yerde yangın çıktı. Günlerdir devam ediyor. Bir bakan gidiyor, bir bakan geliyor. Bakanların gidip gelmesiyle bu sorun çözülmez ki. Bu sorun akılcı politikalarla yönetilerek çözülür." dedi.

Kimsenin karamsar olmasını istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur, tüm sorunları çözebiliriz ama akılcı politikalarla. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemeyeceğiz? Bu yangın sadece bizde olmuyor, Yunanistan'da, İspanya'da, Amerika'da, her yerde oluyor. Ama biz iktidar sahiplerine bakıyoruz, 'Yeni bir orman yangını çıktı yeniden acaba nasıl söndürebiliriz?' diye arayış içindeler. Bu Türkiye'nin gerçeklerinden siyasi iktidarın büyük ölçüde koptuğunu gösteriyor. Çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olan bir siyasi iktidar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sağlıklı yönetemez ve yönetemiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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