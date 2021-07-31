CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Koordinasyon Merkezi'ne gelmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun merkezde görevli personelle selamlaşması
Kılıçdaroğlu'nun orman yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili brifing alması
Kılıçdaroğlu'nun afetzedeler için kumanya hazırlanan alanı ziyaret etmesi ve afetzedeler için kumanya alması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, orman yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.
Kaynak: AA
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