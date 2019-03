CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O topraklardan Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar ve şimdi ülkücülere diyorlar ki 'Gel bize oy ver.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O topraklardan Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar ve şimdi ülkücülere diyorlar ki 'Gel bize oy ver.' Hani vatan, hani bayrak, hani çakıl taşı, hani ülkücülük? Kendisine ülkücü diyen hiçbir ülkücü kendi topraklarından kaçan ve Süleyman Şah Türbesi'ni de kaçıran bir iktidara, bir güce oy vermez, verirse ülkücü değildir." dedi.



Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda halka seslenen Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarından seçildikleri andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan vatandaşları kucaklamasını, toplumun tüm kesimlerine hizmet götürmesini istedi.



Eğer bir mahallede yoksulluk varsa, fakirlik varsa oraya pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının vatandaşların parasını harcadığını, bu nedenle de yaptığı her yatırımın hesabını halkına vermesi gerektiğini, kul hakkı yemeyen bir anlayış istediğini dile getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün kentte önemli hizmetler yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Buraya bir zatı muhterem geldi ve doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef alarak 'Efendim hastane yaptık yol yapmıyorlar, yolu vurur geçeriz' dedi. Sen hele 15 yıldır devam eden bu hastanenin asansörünü yap, vallahi de yolu yaparız, billahi de yaparız. Yol da yaparız, park da yaparız, yeşil alanları koruruz. Sosyal hizmetleri götürürüz, her şeyi yaparız. Niye yapmayalım?" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Göcek Tüneli geçişlerini ücretsiz yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:



"Vatandaştan vergi alacaksın, para alacaksın, vatandaşın vergisiyle yapılan fabrikaları özelleştireceksin, bir de dışarıdan borç alacaksın, sonra diyeceksin 'Yol yaptık, tünel yaptık para öde.' Ben vergiyi niye ödedim? Vergiyi ödedim ki yol yap, tünel yap, köprü yap. Sen bunları yapıyorsun, birde bunları benim paramla yapıyorsun, sonra bir de ben geçerken ayrıca alıyorsun. Buna izin vermeyeceğiz. Demokrasilerde böyle gariplikler olmaz. 17 yıldır bu vatandaşlarımız oy verdiler. 17 yıldır bir siyasal iktidarı getirdiler. İstedikleri kanunu çıkardılar. İstedikleri kararnameyi çıkardılar. İstedikleri genelgeyi çıkardılar. İstedikleri kişiyi vali atadılar. İstedikleri her şeyi yaptılar. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime şu soruyu sormak istiyorum. 17 yıldır oy verdin, 17 yılda bu ülkenin insanlarını getirdiler soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Sebebi ne? Eğer sandığa gidip vicdanının sesini dinleyip oy vermek istiyorsan bu soruyu kendine sor."



"82 milyon bir bayrağın altında ve bir vatanda yaşıyorsak milliyetçilik budur"



İktidarın vatandaşını soğan, domates, biber, patates kuyruğuna mahkum ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Vergi istedin vatandaş verdi. Özelleştirme yaptın, dünyanın parasını aldın. Ne oldu da ülke bu hale geldi? Ne oldu da canlı hayvanı, samanı dışarıdan getirdin? Ne oldu da iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor, ne oldu? Bu ülkenin nohutuna, fasulyesine ne oldu? Niçin dışarıdan geliyor? Hangi gerekçeyle dışarıdan geliyor? Beka sorunumuz var diyorlar ya, üretmezseniz beka sorununuz olur. Çalışmazsanız beka sorununuz vardır. Trump telefon etti diye papazı ertesi gün bırakırsan sizin beka sorununuz var demektir zaten. Niye bırakıyorsun papazı? Ülkücü olduğunuzu söylüyorsunuz eyvallah. Vatanı, bayrağı sevdiğinizi söylüyorsunuz. 'Bu ülkenin çakıl taşı için canımı veririm' diyen ülkücü kardeşim, Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçıran bir siyasal iktidara nasıl destek vereceksiniz? O topraklardan Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar ve şimdi ülkücülere diyorlar ki 'Gel bize oy ver.' Hani vatan, hani bayrak, hani çakıl taşı, hani ülkücülük? Kendisine ülkücü diyen hiçbir ülkücü kendi topraklarından kaçan ve Süleyman Şah Türbesi'ni de kaçıran bir iktidara, bir güce oy vermez, Verirse ülkücü değildir."



Sakarya'daki tank palet fabrikasının bugün kurulmaya çalışılsa 20 milyar dolara kurulacağını belirten Kılıçdaroğlu, buranın yüzde 49,9'unun Katar ordusuna satıldığını savundu.



Kaça satıldığını bilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Bedava uçak aldılar. Bedava değil, fabrikanın karşılığında. Dünyada kendi silah fabrikasını başka bir yabancı orduya satan bir örnek yok. Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Bizim altı okumuzdan birisinin milliyetçilik olması da boşuna değildir. Milliyetçilik, kendi ülkesinde üretmek, çalışmak, kendi fabrikalarını kurmak demektir. Milliyetçilik el aleme avuç açmamak demektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi demektir. Milliyetçilik budur. Milliyetçilik kendi vatandaşları arasında ayrım yapmamak demektir. 82 milyon bir bayrağın altında ve bir vatanda yaşıyorsak milliyetçilik budur. Şimdi onun sözcülüğünü yapan birisi milliyetçi diye geçinip bize saldırmaya çalışıyor. Ne derlerse desinler, kendi ülkesinin silah fabrikasını Katar ordusuna satan ve bunu destekleyen hiçbir kişiye asla ve asla milliyetçi ve vatansever denmez."



