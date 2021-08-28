CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da 2. Orman Yangınları Çalıştayı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Orman Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türk Hava Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğünün hiçbir koşula bağlı olmaksızın kendi aralarında oturup bir protokol yapıp, birlikte orman yangınlarını söndürme konusunda çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

"Personeli yeterli olmayan bir kurum orman yangınlarını söndürebilir mi? söndüremez." diyen Kılıçdaroğlu, "Herkes orman yangınlarını söndüremez, bu konuda bilgi lazım, birikim, eğitim lazım tecrübeli olacak, nereye nasıl müdahale edeceğini bilecek, hangi ağaçların nerede kesilmesi gerektiğini bilecek, karşı ateşin nereden yakılması gerektiğini bilecek, alanı daraltacak ve olabildiğince orman yangınlarını kontrol altına kısa sürede alacak. Bunu yapacak olan eğitimli personeldir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yangın eğitim ve uygulama merkezlerinin oluşması gerektiğine dikkati çekti.

Çanakkale, Adana, İzmir, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme filolarının konuşlandırılması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu merkezlerde mutlaka yangın eğitim ve uygulama merkezleri olması lazım, yetişmiş personelin orada olması lazım. Yangın olsun olmasın, belediyelerin itfaiyesi var mı var, o itfaiyede görev yapan personel var mı, var. O personel bir yangın çıktığında 'nasıl söndürülecek' bu konuda eğitim alıyor mu, alıyor. Yangın çıkmasa 'Yangın çıkmadı, biz de itfaiyeyi kapatalım.' diyor muyuz? Demiyoruz. Orman yangınları konusunda siz Türk Hava Kurumunu yok sayarsanız, yetişmiş bir durumu yok sayarsanız bugünkü tablo ortaya çıkar." ifadesini kullandı.

İzmir'deki orman yangınları işçi eğitim merkezinin kapatıldığını belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanki hiç orman yangınları olmayacak, bunun garantisi alınmış, siz bu merkezi kapatıyorsunuz. Oysa yeni merkezler açmamız lazım. Bu konuda kesinlikle orman köylüleriyle iş birliği yapılması lazım. Orman Genel Müdürlüğünün bu iş birliğini yapması lazım. Çünkü alanı en iyi bilen orman köylüsü, vadiyi en iyi bilen yamacı dağı tepeyi en iyi bilen, nerede su var en iyi bilen o. Onlarla da işbirliği yapılması lazım. Dördüncü soru aklıma takılan, yanan orman alanlarının yapılaşmaya açılması orman yangınlarını nasıl etkiler? Garip bir soru. Orman yangınları oluyor, burayı yapılaşmayı açarsanız orman yangınlarını lehe mi aleyhe mi büyütür? Hepimizin aklı başında, hepimiz biliyoruz ki yapılaşmayı açarsanız orman yangınları artar."

Ormanların yakılıp yerine beş yıldızlı oteller yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Kim izin verir? İktidarda oturanlar. Orman yargılarının hemen öncesinde bir düzenleme yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Orman vasfını Hazine taşınmazlarının turizme açılmasında Turizm Bakanı'na yetki verildi. Bu ne demektir? 'Ben Anayasa'yı da takmıyorum, madem burası orman vasfı niteliğini kaybetti o zaman ben burayı turizme açacağım.' Biz buna tepki gösterdik, hepimizin tepki göstermesi lazım. Bunu ayrıca Anayasa Mahkemesine götüreceğiz." diye konuştu.

"Buradan yargıçlara da sesleniyorum, Anayasa Mahkemesinde görev yapan yargıçlara da sesleniyorum." diyen Kılıçdaroğlu, "Ormanı korumak sadece benim yetkimde ve benim arzum değil. Hepimizin ortak arzusu. Orman Genel Müdürlüğünü, Orman Bakanlığını devre dışı bırakıp, yetkiyi Turizm Bakanı'na verirseniz farklı bir tablo çıkar ortaya. Bu düzenlemenin iptal edilmesi lazım, biz götüreceğiz. ve hep beraber izleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Sayıştay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kurum olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"2019 tarihli raporun bir bölümünü okuyorum. 'Mevcut sistemle yani bugün içinde bulunduğumuz sistemle orman örtüsünde meydana gelen değişikliklerin, sayısal olarak tespit edilmesi oldukça zordur, yok böyle bir sistem, zordur.' diyor. Hangi yıldan bahsediyor? 2019, 2020, 2021, 2022. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde hala biz ormandaki değişiklikleri izleyemiyorsak sorun varsa orman yangınlarını önleyemezsiniz. Fırsatçıları önleyemezsiniz. Alan açıp orada otel yapmak isteyenleri önleyemezsiniz. İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar karşısında, bir uluslararası işbirliğine gerek var mı? Dünyanın ortak sorunu mu? Evet, dünyanın ortak sorunu. En çok etkilenen bölge neresi? Akdeniz havzası. İspanya'dan Türkiye'ye kadar. İklim değişikliğinden etkileniyoruz. O zaman bizim bir uluslararası işbirliği yapmamız lazım. ve bunun için bir çağrı yapmamız. Bu çağrıyı yapmak en çok Türkiye'ye yakışır. Türkiye yönetenlerin böyle bir hedefi var mı? Yok. Böyle bir amacı var mı? yok. Böyle bir şey akıllarına gelir mi? Emin olun akıllarına da gelmez ama biz, sorunlu bir siyasi parti olarak bu çağrıyı yapmasını istiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bu çağrıyı yapmalı. Orman alanlarına karşı işbirliği konferansı düzenlemeli. Orman yangınlarına karşı Türkiye'nin bir işbirliği konferansı düzenlenmesini lazım."

"3 Ağustos'ta orman yangınlarının başladığı dönemde bir basın toplantısı yapmıştım, o basın toplantısını şu cümlelerle bitirmiştim." diyen Kılıçdaroğlu, "Aynısını okuyarak sözlerimi bitirmiş olayım. Sevgili halkım, emin olun hızla saracağız yaralarımızı ve hiç kimseyi, ardımızda bırakmayacağız. Aç açıkta bırakmayacağız. 'Sesimi duyan yok mu?' dedirtmeyeceğiz milletimize. El ele verip ormanı daha yeşil, gökyüzünü daha mavi, denizlerimizi daha berrak yapacağız. Kendimizi de güzel ülkemizi de iyileştireceğiz. Ana hedefimiz bu." dedi.

(Bitti)