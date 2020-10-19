CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Muhtarlar Günü"nü kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.