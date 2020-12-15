- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muhtarlarla görüştü - Son Dakika

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muhtarlarla görüştü

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Konfederasyon üyeleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.