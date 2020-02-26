CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden şair ve yazar Muzaffer İlhan Erdost'un için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 87 yaşında hayatını kaybeden Erdost için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde Erdost ailesine başsağlığı dileklerini iletti.