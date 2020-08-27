CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos kısıtlamalarına ilişkin açıklama - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos kısıtlamalarına ilişkin açıklama

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "30 Ağustos, Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır, ağır bedellerin ödenmesidir. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bu tarih için bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe'nin Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada eski Başbakan Bülent Ecevit ve bazı Kurtuluş Savaşı komutanlarının da kabirlerine karanfil bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın çok zor koşullarda yapıldığını, insanların yaşamlarını ülkenin geleceği için seve seve feda ettiğini söyledi. Reşat Çiğiltepe'nin Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepe'yi almakla görevlendirildiğini ve Atatürk'e söz verdiği saatte Çiğiltepe'yi alamadığı için hayatına son verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bu gerçekleri acaba devleti yönetenler biliyorlar mı? Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini biliyorlar mı? Ayağında çarığıyla, kucağında çocuğuyla, omuzunda topuyla cepheye silah taşıyan anneleri biliyorlar mı acaba?" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri sorulan Kılıçdaroğlu, "30 Ağustos, Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır, ağır bedellerin ödenmesidir. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bu tarih için bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Dolayısıyla Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bu hepimizi üzüyor. Umarım Miralay Reşat'ı, Gazi Mustafa Kemal'i, Kazım Karabekir'i, Rauf Orbay'ı oturur yeniden okurlar" şeklinde konuştu.