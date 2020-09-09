CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:
"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:27 - Kaynak: AA
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