CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "asgari ücret" paylaşımı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "asgari ücret" paylaşımı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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