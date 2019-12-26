CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." değerlendirmesini yaptı.