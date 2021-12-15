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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret değerlendirmesi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret değerlendirmesi

15.12.2021 19:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ilişkin, "Yıl başında 384 dolar karşılığı 2825 lira para veriliyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ilişkin, "Yıl başında 384 dolar karşılığı 2825 lira para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki onu da aştı. Dolar kuru 14 lira hesap edilirse bugün itibarıyla 5376 lira işçiye para verilmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odasını ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin çok iyi geçtiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yönetici arkadaşlar bizleri bilgilendirdiler. Sorunların aşılması konusunda biz de kendi düşüncelerimizi aktardık. Karamsar olmamamız gerektiğini, Türkiye'nin bu sorunları aşabilecek potansiyele sahip olduğunu, kadrolarının olduğunu, yeni kurallar ve kurumlarla yola çıkıldığı takdirde bütün bu sorunların aşılacağı ifade edildi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda ise düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Tabii her sanayici kendi çalıştırdığı işçinin daha iyi bir ücret, daha iyi bir hayat standardı yaşamasını ister. Bu da ifade edildi. Ancak yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem çalışanları olumsuz etkilediği yönünde zaten bilinen bir gerçek, bu da dillendirildi. Bu yılın başında asgari ücret belirlenirken dolar karşısında asgari ücret 384 dolardı. Bugün dolar kuru yine yükselmiş. Bugünkü dolar kuruyla çarpılsın 384 dolar karşılığı Türk lirası işçiye asgari ücret olarak verilsin. Bizim düşüncemiz bu. Yıl başında 384 dolar karşılığı 2825 lira para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki onu da aştı. Dolar kuru 14 lira hesap edilirse bugün itibarıyla 5376 lira, işçiye para verilmesi lazım. Bunun bir de vergi yükü var. Uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilememesi için asgari ücretin vergiden muaf olması lazım. Bunu da ifade ettik."

Toplumun daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için seçim istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Seçim olur veya olmaz. veya zamanında olur. Fakat gecikilen her günün topluma maliyeti artacaktır. Önümüzdeki süreçte gıda kriziyle karşılaşacağız, ekilmeyen topraklarımız var. Çiftçi ciddi sorunlarla karşı karşıya. İktidarın bundan haberi var mı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret değerlendirmesi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Asgari Ücret, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret değerlendirmesi - Son Dakika


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