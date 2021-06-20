CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesine yer verdi.

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