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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:05 Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım açılış ve ziyaretler için İzmir'e geldi. Karabağlar ilçesinde bulunan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'e görevinde başarılar diledi. Ziyaretin basına açık olan son kısmında Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'na plaket takdim etti. - İZMİR
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