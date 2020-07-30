CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların bayramını kutlayarak, "Hedefimiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu güzel Türkiye'yi inşa etmektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında "Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı'nı tüm dünya olarak Covid-19 pandemisi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip, israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz. Hedefimiz 'hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu' güzel Türkiye'yi inşa etmektir. Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Dünya Covit-19 salgınıyla uğraşırken, İslam dünyasında üzülerek ifade edelim ki ayrıca acı, kan ve gözyaşı var. Bu acıların durması da en büyük dileğimdir. Bu duygularla salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimdir. Kurban Bayramınız kutlu olsun."

(Utku Şimşek/İHA)