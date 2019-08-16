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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan belediye ziyaretleri

53 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat ve Nevşehir'de ilçe belediyelerine ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat ve Nevşehir'de ilçe belediyelerine ziyaret gerçekleştirdi.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 56'ncı Ulusal, 30'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılan Kılıçdaroğlu, Yozgat'a geçerek Çayırlan Belediyesi'ni ziyaret etti.
Çayırlan Belediye Başkanı Ömer Codar ve partililerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından Uzunlu Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Kendisine yakın ilgi gösteren partililerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Nevşehir'in Avanos ilçesine geçti.
Avanos Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından Gülşehir ilçesine geçti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın Gülşehir'de partisinin il başkanları toplantısına katılması bekleniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:25 Kaynak: AA
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