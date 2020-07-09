CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "çoklu baro düzenlemesi" açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "çoklu baro düzenlemesi" açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "çoklu baro düzenlemesi" açıklaması "Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız" Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili açıklama "Geçiniz o tartışmaları, geçiniz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "çoklu baro düzenlemesi" açıklaması

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"Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız"

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili açıklama

"Geçiniz o tartışmaları, geçiniz. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çoklu baro düzenlemesine ilişkin "Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantı basın mensuplarına kapalı yapıldı. Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri, verimli bir toplantı yaptıklarını ve belediyelerin çalışmalarına ilişkin yeni yöntemlerin ele alındığını ifade ederek, "Bütün belediye başkanları özveriyle çalıştılar. Belediye çalışanlarına da yürekten teşekkür ederim. Sorunlar var, aşılması gerekiyor. Hiçbir belediye başkanı önüne çıkan engelden ötürü şikayet etmedi. Koşullar ne olursa olsun sorunu çözeceksiniz demiştim. Onlar da ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

"Anayasa Mahkemesine başvuracağız"

TBMM'de görüşülmesine başlanan çoklu baro düzenlemesine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Bu çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır" şeklinde konuştu. Üniter yapının güvenliği açısından çoklu baro uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

" Lozan'da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de zaten iktidardaki partinin grup başkanvekili, 'terör örgütleri baro kurarlar', 'kurabilirler' diyor. Ne demek kurabilirler? Ne demek yani. Bunu da itiraf ediyorlar, 'evet bunlar olabilir' diyorlar. Biz, bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini, bir devletin bu anlayışla yönetildiğinde beka sorununun ortaya çıkabileceğini ve dolayısıyla toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, toplumun bölünmesi, Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir risktir. Doğru değildir. Tam tersine barolar vardır, her yerde ifade ettim, bir ilde iki vali olursa orada sorun olur. Bir ilçede iki kaymakam olursa, orada sorun olur. Üniter yapının güvenliği açısından çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin, bu yasanın oylaması sırasında el kaldırmaması, bunu reddetmesi lazım."

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine atanan Genel Sekreter Can Akın Çağlar'la ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Geçiniz o tartışmaları, geçiniz. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor. Günün 24 saati çalışıyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Bey ile de gurur duyuyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Can Akın Çağlar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'çoklu baro düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika

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