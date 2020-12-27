CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı
27.12.2020 11:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
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