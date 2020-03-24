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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" telefonu
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'i arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'i arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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