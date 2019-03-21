Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Gezi Parkına Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Gezi Parkına Ziyaret

1 saat önce

İstanbul -CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN GEZİ PARKINA ZİYARET (arşiv)(Tür: İstanbul)

İstanbul - CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN GEZİ PARKINA ZİYARET (arşiv)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:34 Kaynak: DHA

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