CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Gezi Parkına Ziyaret
1 saat önce
İstanbul -CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN GEZİ PARKINA ZİYARET (arşiv)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- CHP
GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN GEZİ PARKINA ZİYARET (arşiv)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:34 Kaynak: DHA
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