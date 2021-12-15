CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İSO'ya ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Sanayi Odasını (İSO) ziyaret etti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, ziyarette ekonomiye ilişkin fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Ekonomideki gidişi sizler de çok iyi biliyorsunuz. İş dünyası zaten ekonominin temel aktörlerinden birisi. Siyasetçi olarak biz de yaşanan ekonomik bunalımı yakından izlemeye çalışıyoruz. Sorun yaşayan bütün kesimleri... Sağlıklı ve tutarlı çözüm yollarını kamuoyuyla paylaşmak için çaba harcıyoruz. Bu vesileyle sanayinin kalbi İstanbul Sanayi Odasını ziyaret ediyoruz."

Bahçıvan ise karşılıklı diyalog ve istişare kültürüne her zaman önem verdiklerini ifade ederek, İSO'nun Türk sanayisinin en önemli sivil toplum platformu olduğunu söyledi.

Ziyaretten memnun olduklarını dile getiren Bahçıvan, "Kendilerinin bugün bizlerle beraber olmasını, Türk sanayisinin ve ekonomisinin önümüzdeki dönemini değerlendirmek adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.