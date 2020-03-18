CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması

56 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun açıklamalarına dikkat etmeliyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun açıklamalarına dikkat etmeliyiz" dedi.


CHP Genel Başkanı sosyal medyadan yayımladığı konuşmasında koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaşanan virüs salgınının bilimin ve aklın ışığında aşılabileceğini dile getirdi.


Kılıçdaroğlu, konuşmasında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerilerine herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaş olarak ben de dikkat edeceğim. Sizler dikkat edeceksiniz. Hayatın akışı içinde hepimiz dikkat etmek zorundayız. Bilimin ve aklın ışığında bu sorunu aşabiliriz.


Sorun hepimizin ortak sorunu. Sorun bir insanlık sorunu, sorun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceği sorunu. Beraber, hep beraber bu sorunu aşmak için ne gerekiyorsa, hangi çaba gerekiyorsa biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yetişmelerini ve büyümelerini istiyoruz. O nedenle bütün vatandaşlarıma yeniden ama yeniden çağrıda bulunuyorum. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı bütün kararlara koşulsuz hepimiz uyalım. Hep birlikte bu sorunu aklın ve bilimin ışığında aşmaya çalışıyoruz ve aşacağız. Merak etmeyin biz sizin yanınızdayız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir         
21:48
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı         
17:06
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 03:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]