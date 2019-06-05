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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyareti

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile'nin Kabakoz köyüne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyareti, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile'nin Kabakoz köyüne ziyarette bulundu.
Kılıçdaroğlu, 750 yıllık geçmişi olan Kabakoz köyüne gidişinde, yol üstünde bazı vatandaşlarla selamlaştı.
Köyde Yüksel ailesinin evinde bir süre kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra köy meydanındaki kıraathanede Kabakoz sakinleriyle bir araya geldi.
Kabakoz Muhtarı Timur İzmir ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra köyden ayrıldı.
Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:36 Kaynak: AA
Şile, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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