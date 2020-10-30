Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
30.10.2020 10:53
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
ANKARA,
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