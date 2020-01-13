CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Rauf Denktaş paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Rauf Denktaş paylaşımı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Rauf Denktaş paylaşımı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Rauf Denktaş paylaşımı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü yolunda onurlu bir mücadele veren, Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kemal Kılıçdaroğlu, Rauf Denktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
19:08 Tokat kavgayı ayırırken öldürülen liseli ahmet'in sınıfında hüzün - Son Dakika
19:08 Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor - Son Dakika
19:08 İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi, iki kardeşi de öldürmüş - Son Dakika
19:08 Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını yaptı - Son Dakika
19:07 Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (2) - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Rauf Denktaş paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]