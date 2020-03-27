CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş ve Uzman Çavuş Sezai Atabey'in aileleriyle telefonla görüştü.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelere de başsağlığı dileklerini sundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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