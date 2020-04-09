CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olan işçilerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olan işçilerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlediği saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız ve Hacı Akdeniz'in ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:02 Kaynak: İHA
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