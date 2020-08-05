CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyaretiRTÜK Üst Kurulu Üyeliği görevini yürüten ve daha önceden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını yapan Okan Konuralp'in kanser tedavisi gören teyzesi Nilgün Üstün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

RTÜK Üst Kurulu Üyeliği görevini yürüten ve daha önceden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını yapan Okan Konuralp'in kanser tedavisi gören teyzesi Nilgün Üstün hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye için Sakarya'ya geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi Okan Konuralp'in uzun süredir kanser tedavisi gören teyzesi Nilgün Üstün, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Okan Konuralp, cenaze nedeniyle Sakarya'ya gelirken, Üstün, Geyve ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ailenin Serdivan ilçesindeki evine gelerek taziyede bulundu. Ziyaret sırasında basın mensupları içeri alınmazken, Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası İstanbul'a gitmek üzere Sakarya'dan ayrıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Konuralp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:00

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı İstanbul'da iki grup arasındaki silah kavga kanlı bitti: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek         
14:07
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor         
13:41
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor         
12:40
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi         
11:40
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti         
11:33
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti         
10:41
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi         
09:57
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı         
09:56
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı         
09:48
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü         
09:38
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti         
09:32
Unesco mirası travertenlere atılan maske ve su şişelerine, ziyaretçiler büyük tepki gösterdi Unesco mirası travertenlere atılan maske ve su şişelerine, ziyaretçiler büyük tepki gösterdi         
09:22
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi         
09:14
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı         
08:42
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek         
08:34
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım         
08:14
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 04:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei